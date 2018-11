Dans une séquence émotion intense, l'animateur de télévision Vincent Lagaf est revenu sans détour sur les peines de son enfance. "Il y a vraiment une fusion entre moi et mon fils. J'ai la chance de n'avoir aucune honte de lui dire que je l'aime. Mais ça, ça vient de l'enfance", confiait-il dans l'émission Off Roads sur la chaîne française RMC, qui consiste à interviewer des célébrités dans un véhicule tout-terrain. L'introspection surviendra quand son interlocutrice, Laury Thilleman, tente d'en savoir davantage. "À toi, on ne t'a pas dit "Je t'aime'?", lui demande-t-elle.

L'animateur se confie alors sur la manière dont il a été mis au monde. "C'est pas qu'on ne m'a jamais dit je t'aime. Je sors de l'assistance publique. Ma mère biologique travaillait dans une usine de textile (...) et elle s'est retrouvée avec un gamin de [son chef d'atelier]. Il a essayé de la faire avorter, mais à l'époque, en 1958, l'avortement était pratiqué à coup d'aiguille à tricoter. Et donc j'ai survécu à ça. (...) C'est peut-être ce qui me donne la rage de vivre."





"J'ai été légalement abandonné par ma mère le 31 mars. (...) Le premier avril, je suis adopté...", souffle-t-il, avant de reprendre, la voix empreinte d'une grande émotion. "Romain, mon fils est né le premier avril... c'est fou", conclut-il.