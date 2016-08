Vis ta mine, télé d’Adrien Devyver

Télévision

Ça bouge sur La Deux qui nous propose, pour la deuxième année consécutive, un programme fort à la rentrée. Après l’arrivée du Grand Cactus en 2015, la deuxième chaîne nous met une seconde fois en appétit en insérant Vis ta mine, un nouveau magazine quotidien de santé et bien-être présenté "prochainement" par Adrien Devyver du lundi au vendredi, de 17 h 15 à 17 h 55, reprenant la place occupée par Un gars, un chef, émission culinaire arrêtée en mai dernier.

Chaque jour, l’animateur et sa bande de chroniqueurs se réuniront pour répondre à trois questions liées à la santé et/ou au bien-être posées par le public via les réseaux sociaux. Parmi les chroniqueurs présents dans l’émission - tournée au Keywall de Charleroi -, on retrouve le médecin Georges Van Snick, la journaliste Gwenaëlle Dekegeleer, la psychologue Alexandra Hubin ou encore (pour n’en citer que quelques-uns) l’as en cosmétique Julien Kaibeck, chroniqueur dans 69 minutes sans chichis.

"Cela fait plusieurs années que je pensais à mettre sur pied ce genre de magazine. J’en avais déjà parlé à la production. Enfant, j’ai, en quelque sorte, baigné dans l’univers de la santé. Mon père était kinésithérapeute et suite à un accident, j’ai dû fréquenter les hôpitaux assez régulièrement. Depuis, ces domaines ont toujours suscité mon intérêt. J’ai même fait une expérience dans le paramédical avant de me tourner vers le journalisme", confie l’animateur qui prend ainsi les commandes de sa première émission en solo. "Je suis ravi que la RTBF m’ait fait confiance sur ce coup-là", s’exclame-t-il.

Outre ce nouveau défi, Adrien Devyver continuera à animer Le Grand Cactus, aux côtés de Jérôme de Warzée, et présentera, comme l’année dernière, les soirées d’ouverture et de clôture de Viva For Life, toujours en compagnie d’Anne-Laure Macq.

Encore d’autres nouveautés…

La Deux ne mise pas que sur Vis ta mine !, le magazine d’Adrien Devyver, pour renforcer son offre de rentrée. L’un des autres visages phares de la chaîne, Joëlle Scoriels, offrira aussi des surprises aux téléspectateurs. Outre la présentation de 69 minutes sans chichis, dont le premier numéro sera consacré à Virginie Efira et dont l’équipe sera renforcée par l’arrivée de Christophe Bourdon et celle du comédien Damien Gillard (remplaçants de Julien Kaibeck, parti dans Vis ta mine !, et Guillermo Guiz), l’animatrice animera Le meilleur coiffeur, une émission centrée sur la coiffure qui arrivera sur La Deux à la fin de cette année. L’émission Au tableau ! d’Ophélie Fontana et Kody passe, quant à elle, à la trappe.