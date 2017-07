Chaque année, à la même période, les radios et télévisions déterminent leur grille de rentrée. Pour VivaCité, tout est pratiquement déjà dans la boîte et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les bouleversements d’horaires seront bien présents, dus notamment, comme nous vous l’annoncions en exclusivité, à l’arrivée d’un nouveau talk-show animé par Sara de Paduwa à la case du midi. Le magazine On n’est pas des pigeons, habituellement sur les ondes de 11 h à 13 h, est donc amputé d’une heure.

Un nouveau changement est également à souligner. Forte de son succès auprès du public, l’émission 5 @ 7, présentée par Cyril Detaeye de… 17 h à 19 h sur VivaCité, gagne, quant à elle, une heure d’antenne et sera désormais diffusée de 16 h à 19 h. D’où l’impératif de changer le nom de l’émission qui traite l’actualité "au sens large". L’équipe du 5 @ 7 nous a d’ailleurs mis la puce à l’oreille en se rebaptisant Quoi de neuf ? pour la période estivale. Un nom que le programme gardera finalement pour la rentrée prochaine.

Si la bande de ce nouveau 5 @ 7 est donc contrainte de repenser sa conduite et son contenu pour combler l’heure supplémentaire, la présentation de l’émission reste toujours dans les mains de Cyril Detaeye, seul maître à bord. Ophélie Fontana, pour sa part, devrait rempiler pour une saison supplémentaire avec sa chronique L’image du jour.