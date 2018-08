La rentrée radiophonique n’a pas encore commencé que la RTBF dévoile déjà une partie de sa nouvelle grille de programmes. Parmi les animateurs que l’on retrouvera de façon récurrente pendant la saison, on retrouve notamment Olivier Duroy, ex-animateur du Réveil Duroy sur NRJ qui, après sept ans de présentation, a décidé de quitter le navire pour continuer son chemin sur VivaCité.

Olivier Duroy n’a d’ailleurs pas eu de mal à se faire une place au sein de la "radio complicité". À peine avait-il animé le dernier du Réveil Duroy sur NRJ que l’animateur débarquait sur VivaCité pour animer Vivre ici, une émission estivale où ce dernier proposait des bons plans aux auditeurs, n’hésitant pas à sortir des studios pour l’occasion.

À la rentrée, celui-ci se voit confier la présentation de Quoi de neuf ?, émission quotidienne dont Cyril Detaeye était aux commandes avant de partir animer les débats houleux de C’est vous qui le dites ! à la place de Benjamin Maréchal.

Si plusieurs animateurs de la chaîne ont pris le micro pour occuper la place laissée vacante depuis janvier dernier, c’est finalement Olivier Duroy qui en reprendra les manettes. "On m’a demandé de rester donc je reste. […] En plus, on prend bien soin de moi sur VivaCité", explique Olivier Duroy dans une vidéo adressée aux auditeurs. "Dans Quoi de neuf ?, on reviendra sur l’actualité un peu décalée de la journée. Et, vous me connaissez, il y aura évidemment de la bonne humeur."