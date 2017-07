"Pour la première fois en Belgique francophone, Plug RTL te fait vivre la folie Tomorrowland comme si tu y étais !", annonce le communiqué de la chaîne privée belge. En effet, le phénomène électro noir, jaune et rouge, qui rassemble les plus grands DJ de la planète (plus de 500 artistes sur 17 scènes et avec plus de 400.000 festivaliers sur 2 week-ends), débarque en direct dans notre petite lucarne lors du second week-end du festival. À savoir les 28, 29 et 30 juillet, de 18 h à 1 h du matin (minuit le dimanche).

Côté animation , on retrouve David Antoine, Jill Vandermeulen et Lucile Rochelet (Radio Contact) aux platines. Objectif ? Mixer le meilleur des prestations live des quatre scènes principales avec une kyrielle d’interviews de la crème des DJ : Dimitri Vegas&Like Mike, David Guetta, Steve Aoki, Lost Frequencies, Nervo, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Feder, Otto Knows, The Magician, Henri PFR, Regi, et on en passe.

Bref, le plat (ine) pays porte bien son nom.

