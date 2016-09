Voici à quoi ressemblera le plateau du "Quotidien" de Yann Barthès (PHOTO ET VIDEO)

Télévision

L'ancien présentateur du "Petit Journal" présente son futur terrain de jeu sur TMC.

Alors que Cyrille Eldin et l'équipe de la nouvelle mouture duessuient des critiques plus assassines les unes que les autres, Yann Barthès prépare tranquillement sa rentrée sur. C'est lundi prochain que la première deaura lieu, pour le plus grand bonheur de ses fans et peut-être des déçus duversion Eldin.

Pour mettre l'eau à la bouche de tout ce petit monde, l'animateur a posté un selfie sur le plateau de son émission, alors que les répétitions battaient leur plein. Il faudra en effet être prêt pour accueillir Valérie Lemercier, confirmée comme première invitée de l'histoire de l'émission.