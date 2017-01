Dans son dernier numéro, le magazine Télé 2 Semaines a levé le voile sur les salaires des chroniqueurs de la télévision française. Si certains chiffres ont déjà été révélés au grand public, d’autres sortent pour la première fois et nous surprennent…

En tête de liste des chroniqueurs les mieux payés, on retrouve Anne Roumanoff qui reçoit 3.000 euros pour chacune de ses prestations dans l’émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche Prochain sur France 2, soit 12.000 euros par mois. Une somme qui serait le double de ce que reçoivent les chroniqueurs d’On n’est pas couché, Yann Moix et Vanessa Burggraf, sur la même chaîne, soit 6.000 euros.

En ce qui concerne les émissions quotidiennes comme Touche pas à mon poste, sur Plug RTL, et C à vous, sur France 5, les salaires sont plus variables. Les chroniqueurs du talk-show de Cyril Hanouna seraient payés de 200 à 700 euros par jour, contre 300 à 500 euros par jour pour ceux du programme présenté par Anne-Sophie Lapix. Des montants qui, cumulés en fonction des jours de prestation, peuvent faire plaisir à la fin du mois…

Certaines émissions françaises ne payeraient pas leurs invités-chroniqueurs, avance le magazine qui cite Vendredi tout est permis avec Arthur sur TF1 (cette émission serait un bon moyen pour remplir les salles de spectacles, expliquerait la production) ou encore C dans l’air sur France 5.

Une chose est sûre, nos voisins français n’ont rien à envier aux chroniqueurs belges qui gagneraient à peine la moitié de leur salaire pour des émissions comme De quoi je me mêle ou encore Le Grand Cactus.