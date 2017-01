Il l'a été lors de la terrible épreuve du "coup fatal" où les deux candidats restants ont 60 secondes pour répondre aux questions de l'animateur. Dès qu'ils donnent la bonne réponse, leur chrono personnel s'arrête et c'est au tour de l'adversaire de répondre. S'il se trompe, le compteur de temps continue à défiler. S'il arrive à zéro, le candidat est éliminé. C'est ce qui est arrivé à Christian Quesada face à la candidate Claire qui pourra se vanter d'avoir évincé "Le Professeur".

Alors qu'il restait 19"32 à Christian et 8"04 à son adversaire, la question posée au champion était la suivante: "Quel ancien talent de The Voice incarne Julien Sorel dans l'opéra rock 'le rouge et le noir' ?" Après une hésitation de quatre secondes, Christian se trompe mais redresse la barre en trouvant "Action ou vérité", l'émission d'Alessandra Sublet. Il lui reste à ce moment 6"54 mais il a un coup d'avance sur Claire qui se montre très rapide en trouvant "Laure Manaudou" quand on lui demande qui vite une love story avec Jérémy Frérot des Fréro Delavega.

Il reste alors à Claire 3"82 mais elle a refilé la patate chaude à Christian qui trouve toutefois "nouveau look" quand Jean-Luc Reichmann lui demande ce qui vient avec la "nouvelle vie" dans l'émission de Cristina Cordula. Il lui reste alors 2"88 contre 3"82 à son adversaire. Claire, fan de Christian, ne peut cacher son émotion et son stress face à la situation. Pourtant, elle sortira en 3"42, se laissant 40 centièmes de secondes de marge, "Almodovar" comme excellente réponse à la question "Quel Pedro a fait tourner Victoria Abril dans 'Talon Aiguilles' ?"



Jean-Luc Reichmann fait alors durer un peu le suspense en faisant le point sur le temps qu'il reste à chaque candidat. La moue de Christian laisse comprendre qu'il croit peu en ses chances de sortir une nouvelle réponse correcte en moins de 2'88 et il aura raison. Il n'aura même pas le temps de comprendre la question posée à la vitesse grand V par l'animateur: "Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dita Von Teese de 2005 à 2007 ?"



C'est donc Marilyn Manson et surtout la pétillante Claire qui auront eu la peau du champion !

Très ému, Christian a prononcé un discours après sa défaite : "Je vais avoir du mal à trouver les mots pour dire comment ce bouleversement a été énorme, ça va au-delà de mes nombreuses participations depuis si longtemps. Je pense qu'il me faudra du temps pour trouver la simple formulation du "merci". Merci à toute l'équipe. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, à mes enfants, à ma chérie, à mes proches, ma famille. Merci pour cet élan de sympathie quotidien, des personnes qui viennent dans la rue m'encourager. Merci à ces personnes qui savent que cette aventure a changé ma vie. A toutes ces personnes, je multiplie les mercis".

Christian Quesada repart quand même avec plus de 800.000 euros à son compteur. Une coquette somme dont il profitera avec ses deux enfants et sa compagne.

Christian sera de nouveau aux côtés de Jean-Luc Reichmann ce dimanche étant donné que son chèque mirobolant lui sera remis pendant l’émission.