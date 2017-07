Télévision La nouvelle était tombée il y a peu: l'émission de débat politique, "A votre avis", historiquement diffusée le dimanche (comme les moutures précédentes) face à un concept équivalent sur RTL-TVi, allait être déplacée. Exit donc la concurrence directe au programme de Christophe Deborsu, "C'est pas tous les jours dimanche", sur la chaine privée.

Au terme d'un conseil d'administration qui s'est tenu mercredi au sein de la RTBF, la nouvel horaire de diffusion a été décidé, après une longue hésitation : il s'agira du mercredi en deuxième partie de soirée, vers 22h, la plupart du temps après "Questions à la Une" et ce dès la rentrée de septembre. Le format évoluera quelque peu pour coller à une audience qui, en milieu de semaine, est à la fois plus jeune et plus connectée.

Nouveauté: il devrait aussi y avoir un public pour assister aux échanges.