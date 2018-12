Yann-Antony Noghès succède à Philippe Malherbe aux commandes du magazine de RTL-TVI.

Ce mercredi, Philippe Malherbe fera ses adieux à l’antenne. Le journaliste quitte le petit écran d’un commun accord avec la direction de RTL-TV. Le nom de son successeur à la présentation du magazine a été officialisé ce mardi par RTL-TVI. Il s’agit de Yann-Antony Noghès, un journaliste français, né à Monaco, qui est l’ancien correspondant à Bruxelles des chaînes d’info en continu BFMTV et BFM Business.

Le journaliste connaît aussi très bien la maison RTL. Il y a présenté, de 2011 à 2013, le magazine Investigations et a officié au micro de Bel RTL à la présentation du concours de journalistes en herbe On refait l’Europe en 2018. Il a également collaboré aux émissions C’est grave docteur ?, La face cachée des Abdeslam, Les enfants du Bon Dieuou encore Des Belges en or par le biais de la société Check Productions.

"De par son parcours, Yann-Antony Noghès s’est imposé comme le profil idéal pour assurer la présentation de Coûte que Coûte. Diplômé en relations internationales à Boston et en journalisme de l’Institut français de presse, il est à la fois journaliste et entrepreneur", écrit RTL-TVI dans un communiqué. Ce dernier ajoute que ce changement de visage à la présentation de l’émission de RTL-TVI s’inscrit "dans le processus d’évolution continue des magazines de début de soirée de la chaîne".