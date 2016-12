Pendant plusieurs semaines, les animateurs de la RTBF - outre les trois volontaires enfermés dans un cube (Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril Detaeye) - se sont mobilisés. Chacun y a été de son initiative personnelle pour ramener quelques (milliers, parfois) d’euros supplémentaires dans la cagnotte, plus grande d’année en année. Mais qui a exactement fait quoi ? Quel animateur a su convaincre, à la sueur de son front, le plus de Belges de faire un don ? Quelques réponses en chiffres…

Les boules pour Benjamin Maréchal

Est-ce le costume de père Noël - enfin, juste le haut, puisqu’il a abandonné le pantalon pour aller à la piscine - qui a permis à Benjamin Maréchal d’écouler un sacré stock de boules de Noël, durant une semaine ? Ses ventes rapides, aux quatre coins de la Wallonie, ont non seulement permis à des milliers de foyers belges de fournir davantage leur sapin, mais aussi - et c’est le plus important - de récolter quelque 250.000 euros (environ 50.000 vendues à 5 euros pièces) pour Viva for Life !

250.000 euros, c’est aussi le montant, officiel, du surcoût de l’opération que débourse la RTBF pour faire fonctionner son cube (installé à Charleroi) pendant une semaine. Mais cette somme ne serait en aucun cas déduite des dons amassés en fin d’opération, insiste-t-on du côté du service public. Officieusement, le coût de l’opération (financée aussi par les sponsors) s’élèverait à près d’un million d’euros.

Adrien Devyver, entre cuisine et sport

Il s’est démené sur les terrains de tennis et a repris des forces par la suite… Adrien Devyver, gentil organisateur d’un tournoi de tennis amical à La Hulpe, a récolté 1.100 euros et, accompagné de son ancien partenaire culinaire, Gérald Watelet, a réuni 24.237 euros au travers des soirées de gala gastronomiques à l’Ipes de Wavre !

Le sport a rapporté gros cette année à Viva for Life. Sur les terrains de foot, aussi, les vedettes de la RTBF ont brillé. Notamment lors d’un match contre les (z) Héros du gazon - qui ont finalement battu l’équipe de fortune composée de Sara De Paduwa, Jean-Louis Lahaye, Benjamin Deceuninck, etc. - qui a permis de récolter 2.025 euros pour Viva for Life. Se jeter devant un goal ou dans l’eau, c’est presque pareil pour les animateurs du service public. En décembre, une partie de l’équipe des sports de la RTBF, aidée par quelques stars belges du sport, a parrainé la course de Stand Up Paddle (de la planche debout à la rame) sur 2,5 km. Résultat des courses - c’est le cas de le dire : 15.745 euros !

Sur scène

Les comiques attachés à la RTBF ont joint l’utile à l’agréable en réchauffant les cœurs tout en faisant gonfler la cagnotte : Kodi, Jérôme de Warzée, Kevin le forain et les autres ont présenté le spectacle Humour for life à Tubize et engrangé quelque 3.120 euros ! Même les Pigeons se sont lancés sur les planches. Anne-Laure Macq et Julie Compagnon, entre autres, ont affronté dans un match verbal et amical, et forcément en public, 5 comédiens de la Ligue d’Impro. Pour 810 euros de plus au compteur de l’opération !

Il faisait bon se réchauffer dans un chalet ces dernières semaines. Les Pigeons ont installés le leur et ont récolté 2.445 euros. Les présentateurs météo Nicolas-Xavier Ladouce et Caroline Dossogne ont eux aussi accueilli les téléspectateurs dans leur douillette construction de bois, pour 2.501 euros de dons supplémentaires.

Parmi tous les autres défis et initiatives prises (qu’on ne peut pas entièrement citer ici), on notera que les radios sœurs de VivaCité (Pure, Musique 3, Classic 21…) ont également joué le jeu et réuni quelque 35.000 euros.

Des pièces qui rapportent

Pour le Télévie, les animateurs de RTL monteront pour la 13e année sur les planches. La RTBF a pris le pli d’elle aussi faire jouer sa troupe, pour la bonne cause.

Mardi prochain, La Une diffusera la pièce de théâtre Le malade imaginaire,dans une version assez unique… celle des animateurs de la RTBF. Depuis 3 ans, le service public a pris le pli d’envoyer sur le front - enfin, sur les planches - quelques-uns de ses animateurs. Tout ça, pour la bonne cause.

En 2014, une troupe inédite rejouait ainsi Le mariage de Mademoiselle Beulemans, suivi, l’année d’après, de Bossemans et Coppenolle. Cette année, c’est un classique de Molière qui a été réinterprété sur la scène du théâtre Le Public (et plus des Galeries) par, notamment, les habitués Guy Lemaire, Joëlle Scoriels, Véronique Barbier ou encore Philippe Soreil. Les deux représentations du Malade imaginaire ont permis de récolter 3.149 euros. Un montant qui pourrait être plus important si, comme pour la pièce du Télévie (qui en est à sa 13e édition), la troupe décidait de partir en tournée.

Chaque année, le vaudeville interprété par les animateurs de RTL vend plus de 17.000 billets de théâtre (une vingtaine d’euros la place, faites le calcul…), un record pour une tournée belge ! De quoi, quelques mois plus tard, faire bien grimper le compteur du Télévie !