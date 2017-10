L'opération Viva for Life (www.vivaforlife.be), qui en est cette année à sa cinquième édition, installera son cube de verre du 17 au 23 décembre sur la Grand-Place de Nivelles.

Les animateurs radio de la RTBF Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril seront enfermés dans ce studio durant six jours et six nuits, sans manger de nourriture solide, afin de récolter un maximum de dons pour les associations qui aident les enfants touchés par la pauvreté. En plus de 144 heures de direct radio, l'opération sera relayée quotidiennement en télé. La chanteuse Nolwenn Leroy est la marraine de l'édition 2017. Viva for Life, lancée en 2013 après la publication de chiffres montrant qu'un enfant sur quatre vit dans la pauvreté en Belgique francophone, a permis en quatre éditions (à Liège puis à Charleroi) de récolter environ 10 millions d'euros, au bénéfice de 153 associations menant plus de 250 projets. Le record de dons établi l'an dernier est de 3,452 millions d'euros.

Pour arriver à ce résultat, des milliers de bénévoles se mobilisent à travers tout le pays et divers événements seront mis sur pied comme un "blind test RTBF" le 17 novembre à Liège, la course "Stairs for Life" le 14 décembre à la Belfius Tower à Bruxelles, Paddle for Life le 17 décembre sur la Meuse à Namur...

Des goûters quotidiens seront également organisé par Ouftivi sur la Grand-Place de Nivelles durant toute l'opération, et l'animateur Benjamin Maréchal devra relever le défi de vendre 60.000 boules de Noël lors du Viva for Life Tour.

En télé, Sébastien Nollevaux et Anne-Laure Macq animeront, sur la Une de 18h30 à 19h20 du lundi 18 au samedi 23 décembre, une émission quotidienne consacrée aux temps forts de l'opération, ainsi que deux "prime time" pour l'entrée et la sortie du cube. Les "nuits folles de Viva for Life" seront également diffusées sur la Une de minuit à 11h00 du matin.