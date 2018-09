« J’avais plus interessant à faire »

Ce vendredi, Matthieu Delormeau a tenté de réunir Mario Barravecchia et Jean-Pascal Lacoste, deux candidats de la Star Academy, dans Touche pas à mon poste People. L’idée est tombée à l’eau puisque le premier d’entre eux a refusé de participer à l’émission. Sur Facebook, il explique la raison de son refus en adressant un long message à son ex-camarade. « Cher JP ... Jean Pascal Lacoste, je tiens d'abord à te féliciter pour cette très belle émission de télé réalité à laquelle tu vas participer 😂#vousavezuncolis, commence-t-il. Pour revenir rapidement sur l'émission d'hier #TPMPPEOPLE présentée par Matthieu Delormeau... effectivement, Adrien, membre de la production, m'a appelé en me proposant de te participer à l'émission. Voici sa demande : Salut Mario, on invite Jean-Pascal sur le plateau et on aimerait que tu lui fasses une surprise ... 🤔 Ça m'a fait sourire et je pensais que c'était une plaisanterie... car vu les propos que tu as tenu sur moi lors d'une interview sur Télé-Star, je cite : Mario est un faux-cul et un tricheur !

Je ne pense pas que ma venue sur le plateau de #C8 soit réellement une bonne surprise... Bon ! Ensuite, sincèrement, j'avais une réunion de travail importante à 8h30 pour l'organisation de mon Festival #cotedorfestivalsong et venir sur Paris perdre une journée pour parler d'une histoire de téléphone caché il y a 17 ans à la #starac, franchement, j'avais plus intéressant à faire. »

Mario Barravecchia donne ensuite son avis sur le passage télé de Jean-Pascal Lacoste: « Je n'étais pas devant mon poste de télé hier soir, mais j'ai visionné le replay, et c'est bien dommage de t'entendre dire qu'on n'était pas très copain au #chateaudelastarac, je l'ai cru... surtout après nos nombreux délires, fous rires et partages... Je pensais sincèrement qu'on avait eu une belle histoire d'amitié lors de cette très belle aventure... effectivement, nous n'avons pas la même définition du mot sincérité.

Mais je ne t'en veux pas, je suis persuadé qu'au fond, tu es un bon gars ! 😉, écrit-il avant de confirmer qu’il sortira bien un livre aux « révélations croustillantes » prochainement, comme JP l’a expliqué sur le plateau. Ah oui, concernant mon livre, effectivement je suis en train de travailler sur ce projet (je te remercie d'ailleurs d'en faire la promo en télé 👍)... Dans ce livre, c'est vrai, il y aura des révélations croustillantes, mais je te rassure, le livre ne parlera pas de toi, je te promets 😉Je ne parlerais que de choses intéressantes pour le public 😂 »

Le finaliste de la Star Ac 1 conclut: « Sur ce... je t'ai trouvé plutôt beau gosse hier sur le plateau, t'as pas changé...!

Allez, plein de belles chose à toi l'agitateur 😉. »