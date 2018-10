Le contrat de l’animateur vedette ne sera pas renouvelé l’année prochaine.



Ces dernières années, les tensions n’ont fait que s’accroître entre Patrick Sebastien et France Télévisions. L’animateur des Années Bonheur se sent mal exploité et n’hésite pas à le crier haut et fort dans les médias. Au point d’avoir mis à bout la chaîne pour laquelle il travaille depuis de nombreuses années.



La dernière interview de Patrick Sebastien à Télé Star a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Dans celle-ci, l’animateur menaçait de quitter France 2 s’il n’avait pas davantage d’émissions l’année prochaine. Agacée, la chaîne aurait décidé de ne plus renouveler le contrat de Patrick Sebastien, explique Le Parisien. Celui-ci devrait terminer son aventure sur France Télévisions en juin prochain.



Un coup dur pour l’animateur emblématique du PAF qui vient de sortir le livre « Et si on était bienveillant ».