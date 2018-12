Michel Cymès va peut-être devoir demander au Père Noël des chemises à col un rien plus large. Selon un sondage réalisé pour le compte de TV Magazine , c’est en effet encore et toujours lui l’animateur préféré des Français. Et surtout des Françaises, puisque les hommes, eux, ont plutôt plébiscité Élise Lucet, sans empêcher pour autant la présentatrice de Cash Investigation de perdre deux places au classement général et de se retrouver au cinquième rang des personnalités de télé les plus appréciées de l’Hexagone.

Avec 27,2 % des suffrages, le médecin à l’humour à froid devance de peu Nagui, Jean-Luc Reichmann et Jean-Pierre Pernaut.

Au rayon des surprises, notons la onzième place d’Alain Chabat, éphémère présentateur de Burger Quizz , dont les questions et les réflexions déjantées ont manifestement beaucoup plu.

Cyril Hanouna, pour sa part, doit certainement se poser des questions. Si Touche pas à mon poste garde sa base de fans irréductibles, sa propre cote de popularité, elle, semble en chute libre. Avec seulement 6,4 % des votes, il termine en effet bon dernier du top 50 des animateurs préférés. Ce qui ne constitue pas vraiment la manière la plus agréable de clôturer 2018.