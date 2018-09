Depuis la toute première saison de Vu à la télé , Shirley et sa maman, Fabienne, commentent les émissions depuis leur canapé. Malheureusement, les fidèles de l’émission dominicale ne retrouveront pas le duo mère-fille cette saison sur RTL-TVI. En plein déménagement, Shirley est contrainte de passer son tour cette année, au même titre que sa maman donc. " On fait une pause mais on n’écarte pas l’idée de revenir la saison prochaine, d’autant plus que c’est la dixième saison, celle des stars de l’émission ! Je me dois donc d’y être (rires) . "

Y a-t-il des canapés que vous souhaitez retrouver cette saison à l’écran bien que vous ne soyez plus de la partie ?

"Sébastien et Michaël, parce que je pense que c’est le canapé avec lequel on a le plus d’affinités. Ils me font rire, au même titre que Gandolfo et ses proches, qui, pour moi, représentent la famille idéale."

Qu’est-ce que ces années dans Vu à la télé vous ont apporté ?

"Ça nous a rapproché, ma maman et moi. Pour le reste, ça m’a permis d’avoir une expérience à la télévision, un média dans lequel j’aimerais trouver ma place, et ça m’a fait connaître au grand public."

Les retours des téléspectateurs sont-ils toujours positifs à votre égard ?

"La majorité du temps, oui. Mais j’ai eu aussi affaire à des critiques à propos de la façon dont je parle à ma mère. Certains trouvent que je suis méchante avec elle, mais ce n’est que de la taquinerie."

Est-ce que vous vous retrouviez à la télévision ?

"Ah oui, clairement ! C’est totalement moi. Mes collègues vous le confirmeront. Je suis connue pour ne pas avoir ma langue dans ma poche et je pense que ça s’est bien vu dans les saisons de Vu à la télé . J’avais toujours un avis à donner sur les émissions, même si à la longue on pense avoir de moins en moins de choses à dire."

Auriez-vous aimé commenter l’une des nouvelles émissions de la saison et laquelle ?

"J’ai entendu parler d’une émission de magie sur RTL-TVI ( Donovan, NdlR.) C’est un domaine qui me plaît assez bien, donc je dirais cette émission-là."