Celui qui a succédé à Adrien Devyver et qui s'occupait notamment de recueillir les réactions des talents dans les coulisses ne sera donc pas présent lors de la septième saison qui commencera début d'année prochaine.







C'est via Facebook que Walid a annoncé sa décision de quitter The Voice Belgique après 3 ans de co-animation au côté de Maureen Louys. "L’heure est venue de tourner une page pour en écrire une nouvelle! Besoin de temps pour me concentrer sur de nouveaux défis! De nouveaux projets et un agenda surchargé m'obligent dès lors à renoncer à cette nouvelle saison de The Voice", écrit l'animateur de Presque Sérieux sur La Prem1ère qui a tenu à remercier toutes les personnes avec qui il avait travaillé sur le télécrochet de La Une.