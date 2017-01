Télévision Le chroniqueur d'"On n’est pas couché" était invité sur le plateau de l'émission "C à Vous" sur France 5 pour y faire la promotion de son livre, "Terreur". En tant que gâchette du service public, Yann Moix est resté fidèle à lui-même, flinguant gentiment la présentatrice Anne-Sophie Lapix et ses acolytes.

"Dans votre émission, on est bien traité. Il y a des exceptions mais, généralement, il n’y a rien à craindre", a affirmé l'écrivain, tout en jouant sur la comparaison avec "ONPC" où "il y a plus à craindre (...) on est plus sincère".

Un peu plus tard, alors que Léa Salamé avait rejoint le plateau, Yann Moix a mis les pieds dans le plat. La journaliste revenait sur l'interview qu'elle avait réalisé de Rocco Siffredi et signalait que les enfants de l'acteur assistent aux tournages de ses films pornos. Yann Moix a alors pointé du doigt le ventre de Salamé Salamé, enceinte, en ajoutant "toi aussi ta fille assiste au tournage".

Un moment de flottement s'en est suivi. "Tu connais le sexe toi?", lui a-t-elle asséné. Tentant de se rattraper, Moix n'a pu que lâcher un bref "Non mais ça ne peut être qu'une fille".