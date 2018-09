Depuis la rentrée, Charles Consigny a remplacé Yann Moix comme chroniqueur dans ONPC. Télé Loisirs a donc demandé à ce dernier ce qu'il pensait de son successeur. "Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore regardé. J'étais à l'étranger mais ce n'est pas vraiment une excuse car on arrive toujours à regarder ce qu'on veut. Je crois que c'est une maladie qui touche tous les anciens chroniqueurs de l'émission."

"Au départ, j'étais vexé qu'Eric Naulleau, Natacha Polony, Audrey Pulvar ou Eric Zemmour ne m'appellent pas. Mais maintenant j'ai compris pourquoi : on ne regarde plus l'émission une fois qu'on a terminé. Quand on fait l'émission trois ans, on a envie mentalement de passer à autre chose."

Une chose est sûre : Yann Moix a donc bel et bien tourné la page d'ONPC. Le 10 octobre prochain, il sera d'ailleurs à la tête de sa propre émission sur Paris Première baptisée "Chez Moix" où il pourra faire ce qui lui plait le plus : débattre avec ses invités.