Yves Bigot: "En matière de séries, les Belges sont les plus innovants !"

Télévision

Il connaît sur le bout des doigts le petit écran outre-Quiévrain - pour être passé notamment par France Télévisions et Endemol - comme le belge. L’ancien directeur de la télévision de la RTBF (remplacé depuis plusieurs années par un autre Français, François Tron) fait désormais la pluie et le beau temps dans toute la francophonie (via TV5 Monde). Cette année, c’est à lui, Yves Bigot, que le festival de la fiction de La Rochelle a demandé de visionner… une soixantaine de nouveaux téléfilms et séries. "Et j’ai tout vu scrupuleusement !" , nous assure-t-il.

De ces plus de 80 heures de fictions, en compagnie de son jury, il a ainsi établi la sélection du festival de cette année. Et il a son avis - bien tranché et pas consensuel - sur la fiction belge, malheureusement absente de cette édition, en dépit des succès au delà de nos frontières de La Trêve et d’Ennemi Public. "À l’époque, j’avais relancé la fiction belge sur la RTBF (avec Melting Pot Café). Et bien avant, j’avais fait Un gars, une fille sur France 2... "

Il y a un genre qui prédomine, à la télé comme dans la sélection du festival de cette année ?

"Oui, c’est très frappant : le drame ! Et dans 80 % des cas je dirais, on tourne autour d’un mort, ou de plusieurs. La fiction est frappée par la mort depuis 2 ans. On voit très peu de comédies. Pour ce festival, il y en a une ou deux seulement qui ont été proposées. On les a donc sélectionnées."

Pourquoi cette pénurie de comédies ?

"C’est là où les Belges sont nettement meilleurs que les Français : ils ont une capacité de rire de tout, d’être plus légers. La comédie, c’est le genre avec lequel la fiction française a le plus de mal. Parfois c’est trop grinçant, ou trop méchant. Et ça ne touche pas forcément le grand public. Seul 10 pour Cent diffusé sur France 2, l’année dernière, a réussi ça."

Dans 10 pour Cent, justement, la réussite aussi était de réunir dans une série une pléiade de stars du cinéma qui jouaient avec leur image… Les grandes stars dans le petit écran, c’est nécessaire désormais ?

"Il faut être honnête : si une fiction compte une star à son casting, elle a plus de chances de se vendre aux chaînes de télé ! Les chaînes se préoccupent du casting. Une star, ça garantit le talent et un max de com’ au moment de la diffusion ! Les stars y viennent d’ailleurs de plus en plus car en une diffusion à la télé, elles peuvent être vues par 5, 6 millions de gens. Beaucoup plus qu’au cinéma. Regardez, cette année Adjani est dans Nue fiction d’Arte (comme cela avait déjà été le cas il y 7 ans pour La journée de la jupe )… Isabelle Adjani, avec Caroline Mathieu est aussi bien dans les festivals télé que ciné. Où est la frontière entre télé et cinéma ?"

Vous avez une vision globale de la fiction francophone. Quel pays est le meilleur aujourd’hui ?

"La Belgique est certainement le pays le plus innovant en matière de série. Comme le Québec d’ailleurs…"