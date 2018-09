Une semaine après l’altercation entre Hapsatou Sy et Eric Zemmour, sur le plateau de Salut les terriens, Thierry Ardisson a fait réagir son invité, Joan Sfarr, aux mots de Zemmour. "Ce qui m’embête, c’est le point commun entre Jean-Marie Le Pen, Tariq Ramadan et Eric Zemmour : il y a toujours un abruti pour te dire ‘Il est tellement intelligent’", a commenté le romancier et dessinateur. "Mais en fait, il te dit juste les idées haineuses du bistrot avec trois mots compliqués, mais ce n’est pas particulièrement intelligent."

Laurent Baffie en a également remis une couche, sur le ton de l’humour potache. "J’ai suivi l’émission Les Terriens du dimanche et j’ai un peu enquêté sur cette histoire de prénom. J’ai découvert qu’Eric Zemmour il ne s’appelait pas comme ça au départ […] Quand il se présentait petit, il disait : ‘Bonjour, moi Mochet Méchant.’"

Enfin, Alex Vizorek y est allé de sa petite pique. Faisant référence à un article publié dans Paris Match, il explique : "Après avoir écrit Comment tuer son mari, elle est arrêtée pour le meurtre… de son mari. Voilà une auteure cohérente. Je voudrais juste rappeler le titre d’un ouvrage qui s’appelle Le suicide français… et bien, vraiment, vas-y, lance-toi !", a-t-il lancé, en référence à l’ouvrage d’Eric Zemmour sorti en 2014.