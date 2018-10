La fine pluie d’automne a laissé place à des belles éclaircies hier lundi, lorsque les étudiants du CSE organisation, facilement reconnaissables avec leurs polos rayés noir et rouge, ont repris la route avec leurs chariots élévateurs remplis entre autres de barrières Nadar. "La fatigue se fait tout doucement sentir, confie l’un d’entre eux, que l’on ose déranger en pleine installation. Cela fait plusieurs jours que l’on répartit petit à petit le matériel avant la grande installation. Mais il va faire beau, alors on reste motivés !"

Et il y a du boulot : les 13 étudiants organisateurs doivent installer 3.150 barrières dont 2.000 Nadar et 1.130 barrières Heras. Les étudiants, pour qui c’est une première organisation mais bien rodés à l’exercice, doivent principalement sécuriser trois zones de concerts et le parcours vélo. "Cette année, nous avons essayé de garder cette course dans le centre de la ville avec un passage des vélos folkloriques sur la Grand-Place", explique son président, François Leroy.

(...)