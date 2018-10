Le gouverneur du Brabant wallon Gilles Mahieu, le bourgmestre d'Ottignies Louvain-la-Neuve Jean-Luc Roland et le recteur de l'UCLouvain Vincent Blondel ont visité mercredi, peu après le départ officiel des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, le QG où sont établis le poste médical avancé, la police, l'organisation, la Croix-Rouge, les services de secours ainsi que les pompiers. Une centaine de personnes y veillent en permanence sur l'événement.

Six caméras ont été placées sur les places principales de Louvain-la-Neuve, et les mineurs d'âge seront interdits sur le site à partir de 23 h. Si des mineurs d'âge sont interpellés après cette heure sur le site, ils seront arrêtés par les policiers et leurs parents seront priés de venir les rechercher au commissariat. Cette interdiction résulte d'un arrêté de police spécifique aux 24 h vélo. D'autres mesures sont prévues pour assurer la sécurité comme l'interdiction de l'alcool sauf la bière sur tout le site, l'interdiction des contenants en verre, et l'interdiction de la vente ou de la distribution de canettes.

La police a également obtenu que six caméras de surveillance soient placées dans la ville universitaire, spécialement pour l'événement qui pourrait attirer jusqu'à 45.000 étudiants. Un peu plus de 300 policiers seront mobilisés en trois "shifts", et des agents de gardiennage sont placés aux entrées des trois zones de concert délimitées en ville par des barrières. Dans ces trois zones sécurisées, personne ne peut rentrer avec un sac à dos.

Au niveau des secours, un poste médical avancé divisé en trois zones en fonction de la gravité des cas à prendre en charge est installé dans le bâtiment Sainte-Barbe, où sont également concentrés les autres intervenants. Les infrastructures de la salle pour les blessés les plus graves permettent de réanimer deux personnes simultanément. Des infirmiers et des médecins urgentistes de la clinique Saint-Pierre travailleront sur place pour limiter les évacuations vers l'hôpital. Une équipe psychosociale est également prévue pour accueillir les accompagnants des fêtards en difficulté.

Dans un autre local, la Croix-Rouge centralise les appels du 112 et de l'organisation, et un logiciel permet de gérer les interventions des ambulances et des brancardiers. Des guides ambulances sont par ailleurs prévus pour plus d'efficacité dans le dédale des rues de Louvain-la-Neuve.

"Nous avons l'exemple type d'un dispositif multidisciplinaire. Nos services ont validé le plan général, tout a été bien préparé et les intervenants ont les compétences, l'enthousiasme et la connaissance du terrain", commentait le gouverneur Gilles Mahieu au terme de la visite.