Les organisateurs de l’événement estiment, avant le début de la nuit, qu’aucun incident majeur n'est à signaler sur le site universitaire.

Les secouristes dressent un bilan toutes les deux à trois heures.

Comme d’habitude ose-t-on dire, les secouristes n’ont accueilli que de « légères » blessures et quelques étudiants en état d’ébriété. On note un blessé lors de la course vélo. Il a tout de même pu continuer la course, une fois soigné.

Un bilan global et précis sera publié par les autorités demain, vers 15 heures.