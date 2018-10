Il s’en sort avec une seule contusion.

A 3h30 du matin, lors du dernier bilan réalisé entre les services de secours et de police, on dénombrait cinq interventions policières dont quatre administratives et une judiciaire. Une soirée assez « calme ».

Côté secours, les urgentistes ont eu une seule grosse frayeur dans la soirée. Un étudiant a chuté de plusieurs mètres d’un balcon d’un kot. Blessé, emmené au poste médical avancé, il s’en sort avec une contusion au poignet et un plâtre. Signalons une chose : cette chute n’est pas directement liée à l’organisation des 24H vélos puisqu’elle s’est déroulée dans un kot, en dehors du périmètre des festivités.

Les secours ont aussi administré plusieurs blessures. Un nombre en très légère augmentation par rapport à l’édition précédente.

Suite à un comptage, 20.000 personnes étaient présentes au parking Leclercq lors des grands concerts finaux vers 23 heures. Concernant la fréquentation globale et exacte, impossible pour l’heure de donner un bilan, il faudra attendre 15 heures ce jeudi.