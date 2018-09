À 35 jours du plus grand événement estudiantin de Belgique, en coulisses, les préparatifs battent leur plein. Les cercles, régionales et associations penchent déjà sur leurs deux-roues tandis que les autorités communales elles, ont passé en revue le dossier sécurité. Et l’ont adopté, à l’unanimité, ce mardi soir, lors du conseil communal. Le bourgmestre, Jean-Luc Roland (Écolo) a présenté de nouveau le périmètre dans les grandes lignes. "Pour cette nouvelle édition, le large périmètre sera supprimé", a-t-il expliqué.

Il a aussi rappelé que la menace terroriste était descendue d’un cran, de niveau 3 à niveau 2, par rapport à l’année dernière. "Après analyse, ce large périmètre a été supprimé car la foule était trop concentrée avant le passage devant les gardes de sécurité pour les fouilles. Cela entraînait une insécurité et diminuait la rapidité d’intervention pour les services de secours", ajoute-t-il.

Dans cette nouvelle organisation, le premier cordon de sécurité disparaît. En revanche, "plusieurs zones de concert seront installées au centre de Louvain-la-Neuve, entourées de barrières et accessibles par des entrées contrôlées", indiquent le CSE, organisateur de l’événement. Pourquoi conserver cette disposition ? "Car nous l’avions déjà imposée pour d’autres manifestations autres que les 24 heures vélo", a précisé le bourgmestre.

Comme l’année dernière, les sacs ne seront pas autorisés dans ces zones. Les zones de concert se situeront sur la place de l’Université, le Cortil du Coq Hardy, la Grand-Place, la place Montesquieu, la place Cardinal Mercier et les parkings Leclercq. "Les accès via les parkings et les quais de la dalle de la ville seront possibles tant qu’ils ne débouchent pas sur une zone de concert", avaient expliqué les organisateurs cet été.

Tous les voyants sont donc désormais au vert pour la 41e édition des 24 heures vélo qui devrait de nouveau attirer près de 40.000 étudiants et 1.000 cyclistes, professionnels, amateurs ou folkloriques.