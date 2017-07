Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Nathan W., un Waterlootois né en 1994, à deux peines distinctes de dix mois et deux ans de prison ferme ainsi qu'à deux peines d'amende. Trente-quatre mois de prison ferme au total pour des faits de violence et pour le harcèlement de son ancienne compagne et de l'entourage de celle-ci, commis en 2015 et 2016 en dépit de plusieurs mises en garde des autorités judiciaires. Malgré son jeune âge, le prévenu a un casier judiciaire éloquent et se trouvait en situation de double récidive lorsqu'il s'est expliqué à l'audience. Dans le premier dossier, qui lui a valu 10 mois d'emprisonnement, Nathan W. s'en est pris dans la rue à un jeune homme à qui il reprochait d'être trop bruyant. Après lui avoir fait remarqué, il a rattrapé la victime et lui a asséné un coup de poing en plein visage.

"Quinze mois en 2015, quinze mois en 2016, dix mois encore en 2017, toujours pour des coups et blessures volontaires: je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que Monsieur apprenne à se gérer. On doit à présent opter pour la protection de la société", avait commenté le substitut à l'audience.

Concernant les faits de harcèlement de son ancienne compagne et de la famille de celle-ci durant plusieurs mois, Nathan W. ne contestait pas les faits mais affirmait qu'il était "juste amoureux et perdu".