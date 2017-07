"C’est le far west !" s’agace Cédric du Monceau (CDH), échevin du Commerce à Ottignies-LLN. "En créant un centre commercial sur l’ancien site Philipps, Wavre va encore plus mettre en difficulté les commerces de son centre-ville et même certains de la proche périphérie comme le Brico, puisqu’un nouveau magasin de bricolage serait l’une des principales enseignes. Cela ne sera pas bon non plus pour les commerces du centre d’Ottignies, de Court-Saint-Étienne et de l’ensemble de la vallée de la Dyle."

Pour cette raison, le collège d’Ottignies-LLN vient d’émettre un avis défavorable sur le permis socio-économique pour le projet wavrien. En effet, une commune voisine, potentiellement touchée par une nouvelle offre commerciale peut avoir son mot à dire. Ce fût le cas concernant l’extension du centre commercial l’Esplanade, où le collège de la cité Maca avait lui aussi émit un avis défavorable sur le projet.

Or, pour Cédric du Monceau, "ce sont deux politiques différentes. D’un côté, à Wavre, on assiste à une dispersion commerciale, alors que chez nous, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, on tente de concentrer les commerces en centre-ville. Chez eux, à Wavre, c’est la libéralisation où l’on accepte tout et n’importe quoi et n’importe où ! Il n’y a même aucun schéma de structure."

L’échevin invite dès lors les commerçants d’Ottignies-LLN et de Wavre à se mobiliser et demande à la plate-forme citoyenne d’être logique et d’exiger aussi une consultation populaire à Wavre.

De plus, il appelle l’Union des classes moyennes (UCM) à se positionner sur le sujet, comme elle l’a fait pour l’Esplanade de la cité universitaire.

Pour rappel, le projet prévoit de démolir les bâtiments de l’ancien site et de reconstruire sur près de 35.000 mètres carrés un bâtiment PME, un bâtiment logistique, un bâtiment abritant six unités commerciales, un show-room et un espace de coworking, en face de Walibi.Ga. L.