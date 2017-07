Un dramatique accident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h du matin sur la chaussée de Tirlemont à Jodoigne. Pour une raison encore inconnue, le conducteur d'un véhicule immatriculé en France a perdu le contrôle de sa voiture et a terminé sa course dans un arbre. Le choc a été d'une rare violence et malheureusement, malgré l'intervention rapide des pompiers de Jodoigne, une personne a perdu la vie. La réanimation tentée par les hommes du feu n'a rien pu faire pour sauver la vie de la victime qui est décedée sur place.L'accident a également fait un blessé, léger cette fois, qui a été transporté vers l'hôpital de Tirlemont. Ses jours ne seraient pas en danger.Comme c'est toujours le cas lors d'un accident mortel, le parquet est descendu sur les lieux du crash pour déterminer les causes et les raisons de cette sortie de route fatale.Un accident qui a nécessité l'intervention des ambulanciers de Joannes, d'un désincar de Jodoigne, ainsi que du SMUR et d'une ambulance de Tirlemont.