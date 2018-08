Quelques instants avant que la police la prévienne, Ilse Pauwels a su que quelque chose de grave était arrivé à son mari

Jeudi matin, un terrible accident s'est produit sur l'autoroute E411 à hauteur de Walhain, en direction de Namur. Kris Jacops, un quadragénaire originaire de Putte (Province d'Anvers) se rendait sur un chantier lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule, a heurté la berme centrale pour ensuite traverser les trois bandes de circulation et terminer sa course dans le bas-côté.

Des témoins se sont immédiatement arrêtés et ont aidé Kris à sortir de son véhicule. Indemne, il se faisait malheureusement heurter par un camion lancé à pleine vitesse. Le choc fut extrêmement brutal et l'Anversois est décédé sur le coup.

Aujourd'hui, son épouse Ilse Pauwels, mère de ses deux enfants, tente de comprendre les circonstances exactes du drame. Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, elle aurait lancé un appel à destination de la famille néerlandaise, en vacances en Belgique, qui a aidé son mari après son embardée. "Savoir ce qui s'est passé est la seule consolation pour moi et nos deux filles", raconte-elle à HLN. Ont-ils vu ce qui s'est passé? Est-ce que Kris leur a dit quelque chose? C'est ce que je voudrais savoir."

© dr

Alors qu'un suicide était envisagé dans un premier temps, les experts du parquet, descendus sur place, ont rapidement écarté cette piste. Sa femme Ilse n'y croyait pas non plus : "Il ne nous ferait jamais ça, raconte-t-elle. Kris était plus impliqué avec sa famille qu'avec lui-même."

Ilse indique avoir eu un mauvais pressentiment quelques instants avant que la police lui annonce la terrible nouvelle. "J'avais essayé d'appeler Kris auparavant, mais il n'a pas répondu, et quand j'ai lu les rapports sur un accident sur la E411, j'avais peur que quelque chose lui soit arrivé."

Kris Jacops laisse derrière lui deux filles de 10 et 13 ans. "On venait de rentrer de vacances, continue Ilse. Nous avons passé un bon moment et avons fait de belles choses ensemble. Nous voulions organiser une grande fête pour son cinquantième et mon quarantièrme anniversaire."