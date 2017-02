Un accident de la route s'est produit ce jeudi vers 16 h 30 sur l'autoroute E411 Bruxelles-Namur à hauteur de Walhain. Plusieurs voitures et une moto se seraient téléscopées à hauteur de la borne kilométrique 29,4. Les secours se sont rapidement déplacés et ont pris en charge le motard, blessé, qui gisait sur la bande centrale. Il a été conduit, conscient, au sein de la clinique Saint-Pierre d'Ottignies.Les bandes de circulation de droite, du milieu et d'arrêt d'urgence, un moment inacessibles, viennent d'être rétablies.Mais leur fermeture temporaire a provoqué d'importants embarras, en cette heure de pointe. Selon nos sources, les files s'allongeaient sur plusieurs kilomètres, jusque Wavre. Il faudra du temps pour qu'elles se résorbent.Il est conseillé aux automobilistes de quitter l'autoroute à hauteur de Wavre et d'ensuite emprunter la N4 en direction de Gembloux.