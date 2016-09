Alarmant: 12 tués sur les routes du Brabant wallon en six mois

Brabant Wallon

Après une année 2015 qui avait vu le nombre de tués sur nos routes significativement baisser, passant de 20 à 27, l’on pouvait espérer que la tendance se poursuive en 2016. Malheureusement, le dernier baromètre de l’institut belge pour la sécurité routière (IBSR) dresse un constat plutôt inquiétant : sur les six premiers mois de l’année, douze personnes ont perdu la vie sur les routes du Brabant wallon.

Soit quatre de plus qu’à la même période en 2015 et cinq par rapport à 2014. Un triste constat qui ne constitue toutefois pas un record : en 2006, 22 personnes avaient perdu la vie lors des six premiers mois de l’année.

La situation du premier semestre 2016 a cela de paradoxal que le nombre de tués est en hausse alors même que le nombre d’accidents avec lésions corporelles a chuté. Pas qu’un peu : selon les chiffres de l’IBSR, on serait passé de 577 accidents ayant entraîné des blessures plus ou moins graves sur les six premiers mois de 2015, à 521 en 2016. Soit une baisse de 9,7 % en seulement un an. "La sécurité routière a en effet évolué de manière paradoxale sur les routes du Brabant wallon au cours du 1er semestre 2016, confirme Benoît Godart, porte-parole de l’IBSR. D’un côté, le nombre d’accidents a diminué, ce qui permet à la province d’atteindre un niveau plancher jamais atteint au cours d’un 1er semestre. D’un autre côté, le nombre de tués a augmenté de quatre unités."

Le nombre d’accidents avec lésions corporelles suit d’ailleurs une courbe descente quasi ininterrompue depuis 2008, année durant laquelle 700 accidents avec blessés avaient été recensés. Un état de fait qui s’explique notamment par la sécurisation des voiries les plus dangereuses par la création de ronds-points ou de feux tricolores.

Au niveau des accidents mortels, la tendance est moins marquée. Si on a remarqué une tendance globale à la baisse depuis 2006, l’évolution de fait en dents de scie. "Ce sont de très petits chiffres, explique Benoît Godart. Un accident grave peut avoir une influence sur les proportions à ce niveau. Mais il n’empêche qu’il s’agit du premier semestre le plus meurtrier depuis 2012, même si on était arrivé à un plancher record. Il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions, on va attendre d’avoir au moins les données du troisième trimestre. Le fait qu’il y ait plus de morts alors qu’il y a moins d’accident montre juste que la gravité augmente. Si elle est en hausse, c’est que les causes comme la fatigue ou la vitesse sont aussi en augmentation."

L’année 2016 au complet ne devrait pas être une bonne année. Aux douze décès enregistrés lors des six premiers mois, on doit encore ajouter au moins quatre décès sur nos routes durant les mois de juillet et août. Et cela alors que l’automne, traditionnellement marqué par une hausse des accidents mortels, arrive dans 15 jours.