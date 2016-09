Après avoir frôlé la mort, ils rouvrent leur resto à Tubize

Brabant Wallon

La nuit du 11 au 12 juin dernier, Sophie et Sylvain ainsi que leurs deux enfants ont frôlé la mort. En effet, alors qu’ils venaient de finir leur service dans leur restaurant "Marguerite&Moi", ils sont montés se coucher dans leur maison située juste au-dessus de leur établissement.

Ayant des difficultés à s’endormir notamment à cause du comportement bizarre de leur chat, Sylvain s’est inquiété et est descendu pour voir ce qu’il se passait. Bien lui en a pris car un important incendie était en train de complètement ravager leur restaurant. "Il est rapidement remonté pour nous prévenir de sortir mais on ne pouvait plus passer par en bas, se souvient Sophie. On n’a pas eu d’autre choix que de passer par la petite plateforme et de sauter. Les pompiers sont rapidement intervenus mais ils nous ont également dit qu’à six minutes près, on ne s’en serait peut-être jamais sorti car nous étions pris au piège."

Passée à deux doigts du drame, la famille ne pouvait que constater les dégâts ! "La cuisine n’avait plus de toit et tout le restaurant était endommagé par la suie. Tout a été déclassé."

S’en sont suivis trois mois très compliqués et pénibles à vivre pour Sophie et Sylvain. "Du jour au lendemain, nous n’avions plus de revenus mais on a continué de payer nos cotisations sociales. Nous avons dû être hébergés chez nos parents pendant six semaines", continue Sophie.

Mais doucement, ils entrevoient enfin le but du tunnel. En effet, les travaux touchent à leurs fins et si tout se déroule comme prévu, dans deux semaines au plus tard, le restaurant pourra rouvrir ses portes. "C’est un énorme soulagement pour nous et je tiens à remercier tous ceux et celles qui nous ont soutenus dans cette période compliquée. Ca nous a faits chaud au cœur de voir qu’on était soutenu", conclut Sophie.

Et pour ceux qui avaient l’habitude de se rendre chez "Marguerite&Moi", qu’ils se rassurent : la célèbre banquette et le bar de l’époque sont sains et saufs et prêts à vous accueillir.