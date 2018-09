Ce dimanche, la dernière manche de la supercoupe LBFTD de triathlon à Opprebais.

Un triathlon en Brabant wallon, c'est rare et si le Turbo de Benoit Balestrie et toute son équipe parvient à mettre un tel événement sur pied, c'est aussi grâce à un lieu assez magique et de toute beauté, assez méconnu du public, et même carrément des habitants de cette petite commune de l'est du Brabant wallon: la carrière d'Opprebais. Une eau turquoise dans un cadre naturel exceptionnel, les 250 triathlètes qui ont eu la chance de décrocher une place (parties en un jour et demi) pour prendre part à cette épreuve sont assez vernis! Et que les personnes qui aiment le (vrai) sport en milieu naturel n'hésitent pas à venir voir puisque le site est exceptionnellement ouvert (et sécurisé) pour l'occasion.

La Dernière Heure / Les Sports a eu l'occasion exceptionnelle ce samedi de faire un petit repérage sur place alors que les bénévoles de l'organisation s'activent aux derniers préparatifs. Installation des barrières au parc fermé, balisage des tracés et des accès, placement des tapis et des protections au plan d'eau, tout comme les bouées pour signaler le parcours dans l'eau, il y a du travail! Un petit vent balaye actuellement le site, provoquant un léger courant sur cette eau qui, avec ses 18°, est un poil frisquette…

Les combinaisons seront appréciées. Assurément, les nageurs apprécient ce plan d'eau qui sort de l'ordinaire. Nos deux triathlètes qui ont testé la carrière (avec bouée de sécurité pour l'occasion) sont ressorties avec le sourire même si, de toute évidence, si le vent souffle de la même façon ce dimanche, à contre courant, ce sera du costaud!

Deux tours de 750 mètres au cœur de la carrière plus tard, les participants quitteront le plan d'eau via une belle montée pour rejoindre le parc fermé. "Il faudra regarder où l'on met les pieds, nous expliquent Eugénie et Virginie. Si le tapis protègent des petits cailloux, on sent néanmoins que le sol n'est pas plat en dessous!" Une fois au parc fermé, place donc à trois boucles de vélo pour un total de 40 kilomètres à travers les campagnes incourtoises puis, 10 kilomètres (deux boucles) à pied, avec un petit tour de la carrière à chaque passage, mais en dehors de l'eau cette fois. Avis aux spectateurs, connaisseurs ou non, il y aura du spectacle ce samedi à Opprebais dès 13 heures! Profitez-en car en dehors, la carrière est strictement interdite d'accès, à l'exception du club de plongée pour autant qu'on soit membre!