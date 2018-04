L'événement Be Scout, mis sur pied par la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique a débuté ce samedi matin.

Baladins, Louveteaux, éclaireurs et pionniers, encadrés par 5.000 animateurs, participent à différentes activités et jeux tout au long de la journée avant de découvrir les nouveaux logos de leur branche. Le roi Philippe et le Premier Ministre Charles Michel ont visité l'événement.

Les rassemblements de cette ampleur sont organisés tous les cinq ou six ans, mais la participation à cette édition de Be Scout constitue un record. Parmi les objectifs de la manifestation figurent le rappel des valeurs du scoutisme, et la prise de conscience par les participants à un mouvement d'ampleur qui vise à construire un monde meilleur, par des personnes actives.

Dans les rues de Louvain-la-Neuve ce samedi, les Baladins (6-8 ans) s'amusent sur le thème du cirque tandis que les Louveteaux (8-12 ans) participent à des animations sur le thème du Livre de la Jungle, avec notamment des défis à relever, avant un grand conseil commun. Les Éclaireurs (12-16 ans) ont logé sous tente dans la nuit de vendredi à samedi et doivent rejoindre Louvain-la-Neuve au cours d'un grand jeu d'orientation. Quant aux Pionniers, ils doivent relever des défis dans le Bois des Rêves pour obtenir un code à insérer dans l'application mobile de l'événement, afin de découvrir petit à petit leur nouveau logo.