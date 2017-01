Vendredi, Maxime Prevot, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre des Travaux publics, de la Sécurité routière et des Voies hydrauliques, a présenté l’état d’avancement du “Plan Infrastructures 2016-2019” un an après son lancement. L’occasion également de faire le point sur les dossiers de la Jeune Province.

En cours ou prévus en 2017

Au total, ce ne sont pas moins de 10,5 millions d’euros qui sont prévus pour des chantiers qui sont actuellement en cours ou qui vont débuter en 2017. On citera l’élargissement de la chaussée des Collines à Wavre (1,8 million), la réhabilitation du revêtement de la N29 à Gilmes (1,3 million), le remplacement des sections en dalles de béton de la N29 à Jodoigne (2,5 millions) ou encore l’aménagement de sécurité à la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo (700.000 euros), la réhabilitation du revêtement de la N93 à Sart-Dames-Avelines (700.000 euros) et la réhabilitation du contournement de Nivelles (3,5 millions).

Dossiers à l’étude

D’autres dossiers sont analysés par le bureau du ministre. Ils représentent un montant de 48 millions d’euros. Les plus importants concernent les contournements de Wavre et de Tubize (respectivement 15 et 11 millions) ou encore l’optimisation de l’échangeur à Bierges (7.3 millions) et l’aménagement de l’échangeur de Mont-Saint-Guibert sur la N25 (3 millions).

Dossiers à étudier

D’autres dossiers doivent encore être étudiés. Il y en a pour 8,2 millions d’euros et concernent notamment la réhabilitation des bassins d’orage de la R24 à Nivelles (3,5 millions) et la réhabilitation du revêtement de la N279 à Orp-Jauche (1,1 million).