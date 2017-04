S’il n’est plus président de la Fédération socialiste du Brabant wallon, André Flahaut, actuellement ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a convoqué la presse cette semaine pour exprimer publiquement son inquiétude pour la Jeune Province face à diverses mesures prises, notamment par le gouvernement fédéral mais pas uniquement. “ Ma petite contribution au 1er mai”, glisse-t-il.

Et de pointer la fermeture annoncée de certains services dans les hôpitaux de Tubize et de Nivelles. Deux infrastructures hospitalières mises à mal par l’application d’une logique de rentabilité de la part d’un groupe privé mais aussi de la politique de la ministre fédérale de la Santé, Maggy De Block. “Une philosophie flamande d’organisation privée des soins de santé, qui cherche la rentabilité et tue la proximité, affirme André Flahaut. Des actions politiques plus ou moins déterminées ont eu lieu mais elles s’estompent. La situation semble devenir irréversible…”