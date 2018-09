Le mystère des affiches électorales non identifiées est percé!

Voici quelques jours qu'un mystérieux profil Facebook a fait son apparition sur la toile alors que des affiches anonymes apparaissent sur les panneaux électoraux : Jean Quidam est donc www.RB365.be sur les affiches qui ne comportent pas d'éditeur responsable.

Mais notre petite enquête a permis de démasquer ce Jean Quidam, qui prône une approche décalée de la politique... Il nous livre les raisons de cette campagne mystérieuse et nous avons décidé de ne pas dévoiler son identité pour l'instant, afin de lui laisser le soin d'aller jusqu'au bout du processus qui se tiendra le 28 septembre prochain. Et pour que les citoyens tentent de le démasquer par eux-mêmes.

© D.R.

Néanmoins, Jean Quidam nous dévoile son action qui débutera plus concrètement encore ce mercredi au marché de Wavre. Accompagné d'autres candidats, il explique que la démarche "part du fait que les jeunes ne se sentent pas concernés par les élections. Pour eux, la politique ne sert à rien, beaucoup disent qu'ils n'iront pas voter. On se demande donc comment les intéresser, d'où cette campagne mystérieuse."

Le collectif ne veut pas aller à la rencontre des jeunes avec des arguments bateaux, conscient qu'il s'agit d'un véritable challenge que d'intéresser les jeunes. "On s'est donc demandé comment faire pour les réintéresser à la politique."

Au sein du collectif, on retrouve l'un des plus jeunes de son groupe électoral qui a conscience qu'autour de lui, c'est difficile de rassembler de nouveaux candidats... "On veut donc mener cette campagne autrement. Essayer de surprendre les gens qui s'intéressent sur ce qui se passe. D'autant plus que nous sommes dans une dynamique avec des jeunes dans nos vies, et ce 365 jours par an. Notre démarche est en tout cas cohérente... De fil en aiguille de nos réflexions pour imaginer ce que l'on allait faire, on s'est dit qu'il fallait aller vers les gens pour que les jeunes (et les moins jeunes) s'expriment. Nous avons donc conçu un Quidamaton, un petit stand qui sera sur différents marchés cette semaine. Wavre, Louvain-la-Neuve et La Hulpe en principe. Il y aura un buzzeur, des questions posées par des personnes qui nous représenteront sur ces événements afin de ne pas nous dévoiler trop vite. Cela va en tout cas attirer les regards et attiser les curiosités!" Une fois cette action menée, des capsules seront réalisées et diffusées sur le net avant le coming out le 28 septembre prochain."

Voilà donc un projet collectif original qui tâchera de surprendre l'électeur. Une campagne différente de ce que l'on retrouve habituellement...