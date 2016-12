Ca y est, les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et c’est également le moment de faire les derniers achats de Noël. Mais la réalité économique étant ce qu’elle est actuellement, parfois, les Brabançons wallons n’ont plus le temps d’aller en magasin pour faire leurs emplettes.

Résultats : de plus en plus de commandes sont passées par Internet sur les différents sites qui proposent ce genre de service. Si en règle générale, cela se passe bien, force est de constater que les fraudes via Internet sont de plus en plus fréquentes au sein de la Jeune Province. À titre d’exemple, il y a cinq ans, en 2011, on ne comptait “que” 121 faits. En 2015, ce chiffre est passé à 298 et la tendance pour 2016 semble se confirmer puisque pour le premier trimestre de l’année, on en dénombre 72. Reporté sur une année entière, on arriverait à 288 faits, soit une augmentation de 138 % en cinq ans !

On parle ici de toutes les formes d’escroqueries commises via Internet. Il peut s’agir de fraude en achetant ou vendant en ligne, de fausse loterie, de fraude à l’émotion (fausse bienfaisance ou fraude à l’amitié), de fraude à l’identité (vol et abus). Il faut dire qu’il n’est pas vraiment étonnant de noter une augmentation par rapport à 2011 (même si ces trois dernières années, le nombre de faits constatés est stable) étant donné la popularité croissante du monde virtuel. De plus en plus de personnes ont accès à Internet via des Smartphones et leurs tablettes. La croissance du marché de l’e-commerce joue aussi bien évidemment un rôle.

Lorsque l’on s’attarde sur les faits constatés par zone de police (voir tableau ci-contre), on se rend rapidement compte qu’aucune zone n’est épargnée par ce nouveau phénomène inquiétant. Jusqu’à présent, pour le premier trimestre de 2016, ce sont les zones couvertes par les polices de Wavre et de Jodoigne qui sont les plus touchées alors que le phénomène n’est pas encore trop présent sur Waterloo, la Mazerine et le Brabant wallon Ouest.

Toujours est-il qu’en cette période de cadeaux, la prudence est de rigueur pour ceux et celles qui vont faire leurs emplettes de dernières minutes sur la toile.