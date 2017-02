Depuis quelques mois, il ne se passe plus une semaine sans qu’un nouveau braquage soit perpétré en Brabant wallon. Et contrairement à ce qui se produisait dans les années 80 et 90, ce ne sont plus les banques et autres casinos qui sont ciblés. Ces établissements étant désormais ultra-sécurisés, ils n’intéressent plus les braqueurs qui se tournent désormais vers les plus petits commerces tels que les librairies, les épiceries de quartier et autres night-shops.

Les derniers faits ont été recensés pas plus tard que ce week-end. Vendredi, vers 20 h 30, l’épicerie de la place de l’Équerre, à Louvain-la-Neuve, régulièrement ciblée par des braqueurs en raison de sa position géographique excentrée, a été braquée par une personne gantée, cagoulée at armée, qui est partie avec le contenu de la caisse.

Dimanche vers 6 h 30, c’est le Proxy Delhaize de la place du Beau Site, à Rixensart, qui a été braquée par trois individus cagoulés et gantées qui s’en sont pris à deux employés du magasin, dont un étudiant. Ce dernier a été légèrement blessé à la tête par un coup de crosse pour qu’il leur remette le contenu de sa caisse et son GSM.

Après une baisse significative lors des dernières années, l’on observerait une recrudescence des attaques de ce type dans la Jeune Province. Ainsi, on en aurait recensé une centaine de faits en 2016 alors qu’ils n’étaient que 74 en 2015. Soit une hausse de 25 % en à peine un an. Des chiffres qui restent toutefois loin de ceux enregistrés en 2000.

Si, la plupart du temps, les personnes braquées s’en sortent physiquement indemnes, les faits peuvent entraîner des traumatismes psychologiques importants, et faire naître un sentiment d’insécurité chez les habitants et les commerçants.

À noter qu’un groupe de travail mis sur place à la demande du procureur du Roi de Nivelles à la fin 2009 pour plancher sur le phénomène, avait effectivement constaté un glissement des attaques vers les cibles les plus vulnérables.