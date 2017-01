Ces derniers jours, les conditions climatiques ont rendu l’état des routes particulièrement difficile par moments. Le Belge est ainsi fait, à chaque flocon de neige, c’est la panique et, malheureusement, les citoyens sont paralysés chez eux…

Alors, puisque c’est tellement facile aujourd’hui, pour tuer le temps, certains prennent visiblement un malin plaisir à répandre leur venin sur les réseaux sociaux !

Et, puisque c’est tellement facile, autant viser une cible facile : les ouvriers communaux ! "Ils ne sont même pas bons à jouer dans la neige !"; "Ils préfèrent faire la grasse matinée…" "Ma rue est une véritable patinoire et tout le monde s’en fou, que fait la commune…"

Ces propos bêtes, méchants et gratuits, on les retrouve aux quatre coins de la Province. Sur le terrain, pourtant, aucune commune ne snobe la mission de service publique. Les ouvriers communaux, ou les services en charge du déneigement et de l’épandage ne comptent pas leurs heures pour permettre une circulation la plus sécurisée possible sur les voiries. Un ouvrier témoigne : "Ce que les gens oublient souvent, c’est que, s’ils n’aiment pas prendre de risque avec leur voiture, nous sommes pour notre part bien contraints d’en prendre. Et ne croyez pas que nous sommes formés à la conduite sur la neige ou le verglas. Si on a en effet de gros véhicules, ce n’est pas pour autant que nous sommes à l’abri de glissades. Des frayeurs, nous en avons à chaque sortie et parfois, aussi, on déplore de la tôle froissée !"

Des ouvriers qui, parfois s’exaspèrent des critiques. "Il nous arrive d’être insultés par des habitants, même si ce n’est pas trop fréquent. Mais ça nous blesse car ce n’est que rarement justifié. Et puis, les gens oublient que lorsque l’on met du sel, il faut du passage pour qu’il agisse… On n’a pas une baguette magique pour faire disparaître le verglas. Et forcément, dans les petites rues, à part les gens qui y habitent, dans des conditions difficiles, personne d’autre n’y passe !"

L’égoïsme chez certains habitants, une monnaie hélas trop courante : "Tant que leur rue est dégagée, ou leur itinéraire, le reste, ils s’en fichent. Pourtant, nous ne savons pas être aux quatre coins de la commune en même temps, même si nous sortons à plusieurs véhicules pour épandre le sel !"