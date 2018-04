Brabant Wallon Les vols sont d’une rare violence et sans doute perpétrés par la même bande.

À chaque fois, tout se joue en moins de cinq minutes. Et à chaque fois, ce sont six individus, cagoulés et gantés à bord d’une camionnette, qui emportent avec eux plusieurs motos tout terrain de type KTM : pour la troisième fois en deux mois, un concessionnaire revendant des motos de ce type s’est fait cambrioler en Brabant wallon.

Jeudi matin, c’est à Genappe qu’a été perpétré ce cambriolage. En février, des individus avaient cambriolé un magasin de Grez-Doiceau puis, début mars, un commerce de Wavre. Ce jour-là, ils avaient roué de coups le gérant avant de le ligoter dans sa réserve.

Cette vague de vols ciblant des motos de cross bien particulières inquiète évidemment les autres concessionnaires proposant cette marque à la vente. "Je prie pour ne pas être le prochain , confie ainsi Charles Depas, concessionnaire à Lillois (Braine-l’Alleud). J’ai fait installer du triple vitrage. Malheureusement, une voiture-bélier pourrait facilement briser la vitrine. Après ces cambriolages chez mes confrères, j’ai effectivement peur d’être le suivant. On doit malheureusement vivre avec."

Après ces trois cambriolages très semblables, une question survient : pourquoi cette bande de malfrats s’intéresse-t-elle aux motocross de marque KTM ? "Parce que c’est avant tout une valeur sûre, précise Jérémy Borin, mécanicien pour la marque orange. Ce type de moto est très tendance pour le moment. Mais elles sont codées pour pouvoir démarrer. Si vous n’allez pas chez un concessionnaire pour réactiver la moto, impossible de la démarrer. Le moteur s’arrête après 10 secondes. La revendre entièrement est donc très difficile. Sauf si on a un filon pour la recoder. Les voleurs privilégient donc le démontage de la moto pour la revendre en pièces détachées. Elles sont très faciles à revendre. Et ça peut rapporter gros."

Autre avantage pour les malfrats : l’absence d’immatriculation. "Sans plaque d’immatriculation, les propriétaires sont moins soumis à un contrôle policier, insiste Sébastien Imberechts, concessionnaire. Je pense également que ce type de moto tout terrain est à la mode et donc, intéresse les voleurs."

Si aucun lien n’a été formellement établi, les autorités n’ont quasi pas de doutes sur l’existence d’une seule et même bande. Des recoupements entre les trois faits seront effectués par la police pour tenter de trouver l’identité des auteurs.