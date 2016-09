Brabant wallon: Voici le fritkot qui livre à domicile

Brabant Wallon

Quatre euros, c’est le forfait qu’il vous coûtera si vous souhaitez vous faire livrer vos frites à domicile. Une idée lumineuse de Guy Gorissen, le patron de la friterie du Roi Soleil à Hamme-Mille, et qui constituerait une première en Brabant wallon. "Avec ce concept, cela permet à une personne qui habite seule ou qui n’a pas de véhicules pour se déplacer de pouvoir commander sa frite-fricandelle, explique d’emblée Guy Gorissen. Le coût de quatre euros est assez élevé pour ne pas se limiter à commander un pot de sauce à 70 cents et est assez bas pour être accepté par la clientèle !"

Ce montant correspond au coût de la personne que Guy Gorissen engagera pour l’occasion. Beauvechain village, Hamme-Mille, Néthen, Nodebais, Bossut-Gottechain, Tourinnes-la-Grosse et Blanden sont les villages qui ont désormais la chance d’être desservis par le véhicule électrique Renault Twizy utilisé pour les livraisons. "Je voulais un concept qui ne pollue pas et qui soit sécurisé davantage qu’une mobylette où le livreur ne dispose même pas d’un toit pour s’abriter de la pluie."

Mais comment cela marche-t-il ? "Tout passe par internet, c’est un passage obligé. Ainsi, un paiement électronique nous évite d’avoir de fausses livraisons qui sont de mauvaises blagues ou de faire face à des personnes qui refusent de payer. Nous avons limité le rayon de livraison pour garder un produit de qualité aux clients."

Avec ce service, pour la friterie du Roi Soleil, si de nouveaux clients se manifestent, c’est aussi une occasion de désengorger l’établissement qui connaît un véritable succès.

C’est que les frites y sont délicieuses ! "Nous avons du monde, parfois des files de 45 minutes. Pourtant, ma femme et moi-même avons en plus un temps plein pour nous aider et un étudiant. Le vendredi, nous passons même à trois étudiants pour faire face à l’affluence. C’est aussi l’occasion de permettre à des personnes à mobilité réduite de pouvoir manger des frites, ou même des personnes âgées. Et à ceux qui pensent qu’Internet serait un frein, je réponds que de plus en plus de personnes âgées maîtrisent dorénavant l’outil informatique."

Comme il ne manque pas d’ingéniosité, Guy Gorissen a également mis en place les commandes par Internet. Le client commande et paye à l’avance. "Lorsqu’il arrive, nous commençons à préparer sa commande." Mais alors quel avantage ? "Le fait de ne pas faire la file ! Et ce n’est pas négligeable. Si nous préparons la commande anticipativement, il y aurait de grandes chances que le client arrive un peu en retard et alors, les frites ne seraient plus aussi agréables à manger…"