Ces derniers mois, beaucoup ont été confrontés à des crises diverses : attentats, inondations, tempêtes… Et à chaque fois, le problème est le même : comment, d’un côté, prévenir sa famille que l’on va bien et, de l’autre, enfin recevoir des nouvelles positives ? On se souvient tous de la catastrophe qui a frappé le Pukkelpop où de nombreuses familles sont restées (trop) longtemps sans la moindre nouvelle de leur proche !

Une situation insupportable à vivre qui devrait être de l’histoire ancienne grâce à l’ASBL Telecom 4 Life. Spécialistes en informatique, les créateurs de l’ASBL viennent de nouer un partenariat avec le gouverneur du Brabant wallon afin de lui proposer ses services.

Mais, concrètement, quels sont ces services ? " Quand il y a une crise, de nombreuses personnes sont affectées et notre but est de venir en aide aux victimes", explique Daniel Box. "Grâce à notre réseau, nous pouvons fournir du Wi-Fi sur un territoire bien plus large qu’un terrain de football. De cette manière, les victimes d’une situation d’urgence peuvent prévenir leur famille qu’elles vont bien. "

Composée de huit personnes, l’ASBL, créée en 2013, a déjà fait ses preuves aux quatre coins du globe. " Nous sommes intervenus en 2013 aux Philippines à la suite du cyclone, à Madagascar pour travailler sur leur plan d’urgence, dans le Sud de la France en 2015 à la suite des inondations ou encore au Japon après un tremblement de terre. Nous avons également travaillé sur du long terme avec les migrants en installant un réseau Wi-Fi à Thessalonique, camp qui a été désinstallé pour se déplacer du côté d’Athènes avec notre dispositif ", continue Daniel Box.

Arriver sur un chantier de crise où il n’y a plus de Wi-Fi ne devrait donc plus jamais se produire au sein de la Jeune Province. Une bonne nouvelle pour les victimes, qui pourront rapidement prendre contact avec leurs proches pour les rassurer, mais également pour les autorités qui se rendent sur place. En effet, pour elles, c’est aussi l’assurance de pouvoir travailler non-stop avec un vrai réseau Wi-Fi qui ne risque pas d’être saturé.