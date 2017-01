Comme nous vous l’annoncions en exclusivité dans notre édition de ce lundi, une personne a été arrêtée pour l’accident avec délit de fuite qui a coûté la vie à Jacqueline Vandaele, une dame âgée de 81 ans, mercredi en fin d’après-midi sur la chaussée de Nivelles à Braine-l’Alleud.

En effet, ce dimanche vers 16 h 50, une dame s’est présentée d’elle-même au commissariat de police de Braine-l’Alleud, en compagnie de son avocat, pour expliquer qu’elle était l’auteure de cet accident. Il s’agit d’une mère de famille (de plusieurs enfants), née en 1977 et qui réside du côté de Tervuren. Selon ses dires, elle ne s’est pas rendu compte qu’elle avait percuté quelqu’un ce soir-là. Elle pensait qu’il s’agissait… d’un ballon. Une thèse mise en doute par le parquet du procureur du Roi de Nivelles. “Nous ne sommes pas convaincus par cette version et le dossier a d’ailleurs été mis à l’instruction.” De plus, un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de cette personne lundi en fin de journée.

Pour rappel, Jacqueline Vandaele (81 ans) avait été mortellement percutée par un véhicule mercredi dernier alors qu’elle traversait la chaussée de Nivelles à Braine-l’Alleud pour regagner son domicile. Une conductrice qui n’a pas pris la peine de s’arrêter et a continué son chemin en direction de Waterloo. Rapidement, des témoins présents sur place ont lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux avant que celui-ci ne devienne officiel via les autorités judiciaires.

Pour le moment, l’enquête suit son cours et les forces de police sont encore en train d’étudier les débris du véhicule qui ont été retrouvés sur le lieu de l’accident.