C’est un véritable drame qu’a vécu Michael samedi après-midi. Alors qu’il était à l’extérieur, son appartement situé dans la rue au Gué est parti en fumée à la suite d’un important incendie. Un feu qui n’a rien laissé derrière lui. "Michael n’a plus rien, si ce n’est son portefeuille et son GSM", explique Laurent Lonay, un ami du Brainois qui tente de lui venir en aide avec le soutien de Christel Fontaine.

Voyant la détresse de leur ami, ils ne pouvaient rester sans rien faire. Du coup, ils ont créé une page Facebook (Aide à Michaël) afin de récolter des vêtements et du matériel. Et visiblement, cet élan de solidarité a été entendu par les Brainois qui se sont rapidement manifestés pour venir en aide à Michaël. "On a déjà reçu énormément de vêtements. Pour le moment, on le laisse un peu tranquille le temps qu’il se remette de ce qu’il s’est passé mais il tenait déjà à remercier tout le monde."

Des dons qui affluent de tous les côtés pour lui qui a vraiment tout perdu en une fraction de seconde. "On a encore besoin de meubles et de matières de première nécessité. Il a aussi perdu son ordinateur et je pense qu’en tant que photographe, il en a énormément besoin", continue Laurent.

Reste aussi le plus important et peut-être le plus compliqué : retrouver un nouveau logement car l’appartement où Michaël habitait est à présent inhabitable. "On lance un appel pour trouver un logement avec un loyer modeste car Michaël est au chômage."

Un drame aux conséquences matérielles mais sentimentales également. "Il a perdu son chien et son chat qui sont morts dans l’incendie. Il y tenait beaucoup et ça lui a fait un gros coup au moral."

Mais grâce à l’initiative de ses deux amis et à la mobilisation de toute une ville, Michaël va peut-être s’en sortir. "De plus, on a appris qu’une autre personne avait tout perdu dans l’incendie. Donc on essaye de récolter des choses pour elle également", conclut Laurent Lonay.

Envie de leur venir en aide ? Une seule adresse : la page Facebook "Aide à Michaël".