En tort, l'homme, ivre, avait tabassé l'automobiliste qu'il avait percuté.



Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné par défaut mardi Ivan, un habitant de Leuw-Saint-Pierre connu sous plusieurs alias, à une peine d'un an de prison ferme assortie de 360 euros d'amende. Poursuivi pour coups volontaires et mise hors d'usage d'un véhicule, l'homme a reconnu devant les enquêteurs qu'il roulait à 160 km/h et qu'il était sous l'influence de la boisson, le 3 mai 2015 sur le viaduc de Wauthier-Braine.

Après avoir heurté le véhicule d'un tiers, le prévenu a violemment frappé le conducteur parce qu'il voulait appeler la police, avant de briser les vitres de la voiture. Lorsque la voiture du prévenu a touché le véhicule de l'autre conducteur lors d'une manoeuvre de rabattement, tous deux se sont arrêtés. Mais lorsque la victime a évoqué l'idée d'appeler la police, Ivan l'a frappée à coups de poing et s'est acharné également sur la voiture, brisant les vitres et les rétroviseurs.

Lorsqu'un témoin est intervenu pour faire cesser la violence, Ivan a quitté les lieux. Sa voiture équipée de plaques d'immatriculation ukrainiennes a été retrouvée à Anderlecht. Entendu, le prévenu a affirmé qu'il était sous l'influence de la boisson, qu'il roulait effectivement à 160 km/h et qu'il se souvenait d'avoir frappé une voiture, mais pas une personne.

A l'audience, le ministère public avait qualifié d'"abject" le comportement du prévenu. La peine infligée mardi est conforme aux réquisitions du parquet.