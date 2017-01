Joe Vereecke a joué avec les sentiments de trois dames pour obtenir de l’argent

Joe Vereecke, le médiatique président de la Fédération belge des motards en colère, a été condamné mercredi par défaut par le tribunal correctionnel du Brabant wallon. On lui reproche d’avoir noué des relations amoureuses avec trois dames, dont deux avaient adhéré à son association, puis de leur avoir promis le mariage et une nouvelle vie dans le Sud de la France afin de les mettre en confiance… et de se faire prêter de l’argent.

Pas mal d’argent: les victimes qui ont déposé plainte contre lui ont obtenu de la justice que le président de la FBMC soit condamné, sur le plan civil, à leur rembourser des montants de 6.500, 10.000 et 7.600 euros.



Sans adresse connue des autorités après avoir été radié de son dernier domicile il y a près de deux ans, Joe Vereecke n’est pas venu se défendre à Nivelles: il a dès lors écopé de 18 mois de prison ferme, d’une amende de 1.500 euros, et le ministère public a obtenu du tribunal que son arrestation immédiate soit ordonnée.

Le jugement estime que le comportement du prévenu vis-à-vis des trois dames constitue une escroquerie. Il souligne le nombre de victimes, les conséquences préjudiciables pour celles-ci, et l’existence d’un antécédent judiciaire spécifique dans le chef du président de la FBMC.