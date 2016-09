BW: explosion des faits liés aux stupéfiants

Brabant Wallon Waterloo

Si le Brabant wallon n’est sans doute pas comparable aux grandes agglomérations que sont Liège, Charleroi ou encore la capitale bruxelloise, la Jeune Province doit aussi faire face à de la petite délinquance. Depuis les années 2000, on a ainsi constaté une recrudescence des faits liés aux stupéfiants.

Pas qu’un peu : le nombre de dossiers a quasiment doublé en quinze ans. On est ainsi passé de 1.092 faits recensés en 2000 à 1.920 l’an dernier. Soit une hausse, non négligeable, de 76 %. Et ce sont principalement les grandes agglomérations qui sont les plus touchées par le phénomène : à Ottignies-LLN, le nombre de dossiers ouverts a ainsi plus que triplé en 15 ans, passant de 105 à 325 faits.

Pas de panique pour les citoyens qui pourraient penser que le Brabant wallon est devenu le nouveau Chicago : la grande majorité des dossiers ouverts concerne des petits consommateurs de drogues considérées comme douce. Plus rarement - mais il y en a - pour les drogues dures.

À chaque interpellation d’une prise en possession de cannabis, un dossier est ouvert. Avec P.-V. à la clef. Car contrairement aux idées reçues, la consommation de drogues douces est toujours interdite en Belgique. Et ces derniers viennent gonfler les statistiques.

Lesquelles sont donc en augmentation. Mais pas uniquement car le nombre de faits est à la hausse. Certes, la démocratisation du cannabis et son aspect festif créent une certaine émulation chez les ados et jeunes adultes, augmentant ainsi le nombre de consommateurs et, a posteriori, le nombre de sanctions, mais la répression a aussi un important rôle à jouer dans l’explosion des statistiques.

"Depuis quelques années, la répression des stupéfiants est devenue une priorité dans notre zone, confie ainsi Michel Vandewalle, chef de corps de la police waterlootoise. Alors qu’il y avait une certaine tolérance dans le passé, nous avons demandé à nos hommes d’être plus attentifs. Car un petit dossier peut avoir de nombreuses ramifications. Interpeller un petit fumeur peut permettre de démanteler un réseau de plus grande envergure."

Le commissaire Vandewalle admet aussi que l’image même de la drogue a évolué en 20 ans. Le cannabis est aujourd’hui souvent considéré comme un adjuvant festif. "Un peu comme l’alcool, précise Michel Vandewalle. Mais il peut aussi avoir ses effets pervers. Fumer un joint par mois, ce n’est pas comme en fumer cinq par jour."

Aujourd’hui , la politique de la tolérance zéro est d’application à Waterloo, où l’on est passé de 45 faits en 2000 à 150 l’an dernier. "La consommation de stupéfiants sur la voie publique peut aussi entraîner un sentiment d’insécurité dans le chef des citoyens. Une bande de jeunes qui se rassemblent dans une plaine de jeux pour fumer des joints, cela peut faire peur même s’ils ne se montrent pas agressifs."

Enfin Michel Vandewalle précise que le nombre de dossiers ouvert concernant la consommation de stupéfiants a également été dopé par les nouveaux outils de détection. "On réalise désormais régulièrement des tests de détection de consommation de drogue au volant. Chose que l’on ne pouvait pas faire avant, faute d’outils le permettant. Aujourd’hui, on peut le faire plus facilement. Et cela joue très certainement sur les statistiques."





Jean-Claude Elslander, procureur du Roi de Nivelles: “La tolérance zéro est préconisée”

1. Quelle est la politique du parquet en terme de stupéfiants ?

“ Nous prônons la réalisation de plus de contrôle depuis deux ans. Nous insistons lourdement auprès des zones de police pour qu’elles prennent en compte la problématique. Car cela joue sur le sentiment d’insécurité des citoyens. ”

2. Cela fonctionne ?

“ Désormais, la quasi-totalité des zones de police de l’arrondissement ont inscrit la tolérance zéro dans leurs plans zonaux de sécurité. Nous ne démantelons pas un trafic ou une culture de stupéfiants tous les jours. Mais cela arrive de plus en plus. Car interpeller un jeune consommateur peut permettre de remonter vers les chefs du trafic.”

3. Cela demande beaucoup d’efforts…

“ Effectivement, cela demande beaucoup de moyens humains mais les outils de détection sont aussi plus performants. La police était plus frileuse dans les années 2000. Mais aujourd’hui, la police a inscrit cela dans ses priorités. Et il y a aussi un suivi plus important au parquet.”