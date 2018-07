Louvain-la-Plage, la plage qui est installée au coeur de Louvain-la-Neuve depuis 2008 à l'initiative de la gestion de centre-ville, ouvre ce jeudi 5 juillet pour la onzième année consécutive.

Le sable fin, les transats et les jeux de plage resteront installés sur la Grand-Place jusqu'au 5 août. Les animations, concerts et autres ateliers seront quotidiens, avec des activités de détente mais aussi de la culture comme la visite du musée L. Le 22 juillet, Louvain-la-Plage accueillera le Pure Beach Volley, un tournoi de beach volley organisé au profit de Cap 48. La plage est surveillée en permanence par des jobistes animateurs et les jeux de plage pour les enfants sont disponibles sur place, tout comme des boules de pétanque ou encore des jeux de société qui sont à emprunter en échange d'une carte d'identité. Transats, hamacs, trampolines, châteaux gonflables, tables de ping-pong (une nouveauté) et parcours accrobranche font partie des animations quotidiennes.

Il ne manque que la baignade, malgré la demande: la dalle de Louvain-la-Neuve ne pourrait pas supporter le poids de l'infrastructure nécessaire. "Pour remédier à cette soif d'eau, la plage disposera d'un tout nouvel équipement qui sera testé pour la première fois cet été: effet brumisateur garanti", annoncent les organisateurs.

Les activités s'étendent de la plage dans le piétonnier de Louvain-la-Neuve où les enfants peuvent circuler en cuistax en toute sécurité, ou participer à des chasses au trésor. Des visites du musée Hergé et du Musée L sont proposées certains jours, ainsi que des balades contées. Louvain-la-Plage a également développé un programme de concerts proposés gratuitement en soirée sur plusieurs places de Louvain-la-Neuve.